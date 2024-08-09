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    Осинькин объяснил слабые результаты «Крыльев Советов» на старте сезона

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему его команда начала новый сезон в РПЛ с трех поражений.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Крылья Советов» проиграли первые три матча с общим счетом 1:10.

    В ближайшем матче «Крылья Советов» сыграют 11 августа против воронежского «Факела».

    «Мы еще не набрали общую командную форму. И календарь был к нам безжалостен. Надо понимать, что август будет тоже чрезвычайно сложным.

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    • Новичкам еще нужно время. Некоторые практически не тренировались до перехода в нашу команду. Но мы продолжаем работать и пытаемся внедрить их в основной состав. Эти приобретения обнадеживают.

    "Факел" — крепкая команда с мужчинами, которые умеют выгрызать свое. Сложнейший матч нас ждет», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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