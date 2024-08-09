Осинькин объяснил слабые результаты «Крыльев Советов» на старте сезона

Главный тренер «Крыльев Советов»рассказал, почему его команда начала новый сезон в РПЛ с трех поражений.

«Крылья Советов» проиграли первые три матча с общим счетом 1:10.

В ближайшем матче «Крылья Советов» сыграют 11 августа против воронежского «Факела».

«Мы еще не набрали общую командную форму. И календарь был к нам безжалостен. Надо понимать, что август будет тоже чрезвычайно сложным.

Новичкам еще нужно время. Некоторые практически не тренировались до перехода в нашу команду. Но мы продолжаем работать и пытаемся внедрить их в основной состав. Эти приобретения обнадеживают.

"Факел" — крепкая команда с мужчинами, которые умеют выгрызать свое. Сложнейший матч нас ждет», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».