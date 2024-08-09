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    Гол Суареса помог «Интеру» пройти «Торонто» в Кубке лиги

    Футбол Интер Майами
    В матче 1/16 финала Кубка лиг «Интер Майами» победил «Торонто» со счетом 4:3.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    Гланвыми героями встречи стали Матиас Рохас, забивший дважды, Диего Гомес и Луис Суарес, а также Жорди Альба, сделавший четыре голевые передачи.

    При этом «Интер Майами», на 28-й минуте остался в меньшинстве после удаления Давида Мартинеса.

    Дубль в составе «Торонто» сделал Лоренцо Инсинье, также автогол на счету защитник «Интер Майами» Ноа Аллена.

    В следующем матче Кубка лиг «Интер Майами» встретится с победителем пары «Спортинг Канзас-Сити» — «Коламбус Крю». Напомним, команда является действующим победителем.

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