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    «ПСЖ» заплатит 40 млн евро за защитника «Айнтрахта»

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    Очередным новичком «Пари Сен-Жермен» этим летом станет центральный защитник «Айнтрахта» Вильян Пачо.

    Вильян Пачо
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    Вильян Пачо

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «ПСЖ» заплатит за 22-летнего эквадорского футболиста 40 миллионов евро. Еще пять миллионов «Айнтрахт» может получить в виде бонусов.

    Ожидается, что в четверг Пачо пройдет медосмотр, после чего клубы официально объявят о трансфере.

    Transfermarkt оценивает стоимость Пачо в 35 миллионов евро.

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