«ПСЖ» заплатит 40 млн евро за защитника «Айнтрахта»

Очередным новичкомэтим летом станет центральный защитник «Айнтрахта»

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«ПСЖ» заплатит за 22-летнего эквадорского футболиста 40 миллионов евро. Еще пять миллионов «Айнтрахт» может получить в виде бонусов.

Ожидается, что в четверг Пачо пройдет медосмотр, после чего клубы официально объявят о трансфере.

Transfermarkt оценивает стоимость Пачо в 35 миллионов евро.

Напомним, ранее «ПСЖ» подписал российского вратаря Матвея Сафонова и португальского полузащитника Жоау Невеша.