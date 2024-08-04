«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 3-го тура РПЛна выезде обыграл махачкалинскоесо счетом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Пари НН 0:1 Гол: 0:1 Николай Калинский (пенальти) (81') Динамо Мх: Давид Волк, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Ражаб Магомедов, Никита Глушков, Антон Крачковский, Сердер Сердеров, Alibekov M., Cacintura E. Пари НН: Никита Медведев, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Маттео Стаматов, Кирилл Боженов, Николай Калинский, Зе Турбо, Glazer D., Ticic L., Ozegovic O. Предупреждения: Alibekov M. (36'), Ozegovic O. (36'), Cacintura E. (42'), Антон Крачковский (53'), Зе Турбо (55'), Alibekov M. (60'), Дмитрий Тихий (90+6')

Календарь и таблица ФНЛ

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.

В следующем туре «Пари НН» 9 августа примет подмосковные «Химки», а «Динамо» на следующий день сыграет в Москве с «Локомотивом».