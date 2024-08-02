Мареска: Я тоже лысый, но не хочу играть в футбол, как у Гвардиолы

Новый главный тренерответил на вопрос о том, что его сравнивают с наставником

«Когда я пришёл в "Лестер" и встретился с председателем правления и спортивным директором, они сказали: Мы хотим играть так же, как играет 'Сити'. Я ответил им: У нас разные игроки, и я другой тренер. То же было, когда я пришёл в "Челси". Я заявил: У меня есть идеи, но футболистам нужно время, чтобы понять то, как мы должны играть.

Это то, с чем я в какой-то степени борюсь. Поскольку он лысый и с бородой, он хочет играть так же. Нет, не хочу! Я влюбился в подобную идею, но это не значит, что у меня она точно такая же», — приводит слова Марески Daily Mail.

Ранее лондонский клуб возглавлял Маурисио Почеттино. В прошлом сезоне синие заняли шестое место.