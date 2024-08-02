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    Мареска: Я тоже лысый, но не хочу играть в футбол, как у Гвардиолы

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    Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о том, что его сравнивают с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Когда я пришёл в "Лестер" и встретился с председателем правления и спортивным директором, они сказали: Мы хотим играть так же, как играет 'Сити'. Я ответил им: У нас разные игроки, и я другой тренер. То же было, когда я пришёл в "Челси". Я заявил: У меня есть идеи, но футболистам нужно время, чтобы понять то, как мы должны играть.

    Это то, с чем я в какой-то степени борюсь. Поскольку он лысый и с бородой, он хочет играть так же. Нет, не хочу! Я влюбился в подобную идею, но это не значит, что у меня она точно такая же», — приводит слова Марески Daily Mail.

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