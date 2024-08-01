«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

В матче первого тура группы А в Кубке России махачкалинскоепобедило дома самарские— 1:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Валентин Пальцев Фото: dinamo-mx.ru

Единственный мяч на 83-й минуте забил центральный защитник Валентин Пальцев, перешедший этим летом из «КАМАЗа».

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Динамо Мх — Крылья Советов 1:0 Гол: 1:0 Валентин Пальцев (83') Динамо Мх: Давид Волк, Зелимхан Юсупов, Нардин Мулахусейнович, Александр Сандрачук, Валентин Пальцев, Кирилл Зинович, Викторьен Ангбан, Абакар Гаджиев, Alibekov M., Dapo J., Cacintura E. Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Николай Рассказов, Кирилл Печенин, Илья Гапонов, Дмитрий Иванисеня, Максим Витюгов, Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко, Orozco F. Предупреждения: Владимир Писарский (40'), Абакар Гаджиев (90+5')

После первого тура лидируют «Динамо» Мх и «Спартак» с 3 очками. «Динамо» М и «Крылья Советов» пока без очков.