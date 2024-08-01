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    «Динамо» Мх выиграло у «Крыльев Советов» в Кубке России

    «Динамо» Мх — «Крылья Советов»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

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    В матче первого тура группы А в Кубке России махачкалинское «Динамо» победило дома самарские «Крылья Советов» — 1:0.

    Валентин Пальцев
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    Валентин Пальцев

    Единственный мяч на 83-й минуте забил центральный защитник Валентин Пальцев, перешедший этим летом из «КАМАЗа».

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Динамо Мх — Крылья Советов 1:0
    Гол: 1:0 Валентин Пальцев (83') Динамо Мх: Давид Волк, Зелимхан Юсупов, Нардин Мулахусейнович, Александр Сандрачук, Валентин Пальцев, Кирилл Зинович, Викторьен Ангбан, Абакар Гаджиев, Alibekov M., Dapo J., Cacintura E. Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Николай Рассказов, Кирилл Печенин, Илья Гапонов, Дмитрий Иванисеня, Максим Витюгов, Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко, Orozco F. Предупреждения: Владимир Писарский (40'), Абакар Гаджиев (90+5')

    После первого тура лидируют «Динамо» Мх и «Спартак» с 3 очками. «Динамо» М и «Крылья Советов» пока без очков.

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