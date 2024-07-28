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    Матиас Перес«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн
  • 17:03
    • «Спартак» выиграл у «Химок», Барко забил в дебютном матче за красно-белых
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    «Спартак» выиграл у «Химок», Барко забил в дебютном матче за красно-белых

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    Московский «Спартак» одержал победу над «Химками» в рамках выездного матча второго тура РПЛ.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    Матч, состоявшийся на стадионе в Химках, завершился со счетом 3:0 в пользу «Спартака».

    На 49-й минуте отличился Эсекьель Барко, поразивший ворота соперника после удара со штрафного. Для аргентинского футболиста это был дебютный матч и гол в составе красно-белых.

    На 55-й минуте свой первый гол за «Спартак» в РПЛ забил коста-риканский нападающий Манфред Угальде.

    На 79-й минуте оборона подмосковной команды не уследила за сербским защитником столичного клуба Срджаном Бабичем.

    Автором единственного гола хозяев поля стал Бутта Магомедов.

    В конце первого тайма Тео Бонгонда не реализовал пенальти.

    «Спартак» выиграл первый матч в новой кампании. В первом туре команда Деяна Станковича проиграла на выезде «Оренбургу».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В третьем туре «Спартак» сыграет 5 августа против «Крыльев Советов», а «Химки» 3 августа встретятся с «Рубином».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Спартак 1:3
    Голы: : (41'), 0:1 Barco E. (49'), 0:2 Манфред Угальде (55'), 0:3 Срджан Бабич (72'), 1:3 Бутта Магомедов (90') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Сергей Терехов, Ориньо, Хетаг Хосонов, Лукас Вера, Резиуан Мирзов, Александр Руденко, Антон Заболотный, Filin A., Andjelkovic N. Спартак: Александр Максименко, Олег Рябчук, Никита Чернов, Срджан Бабич, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Предупреждения: Andjelkovic N. (62'), Антон Заболотный (74'), Роман Зобнин (90+4'), (90+4')
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