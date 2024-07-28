«Спартак» выиграл у «Химок», Барко забил в дебютном матче за красно-белых

Матч, состоявшийся на стадионе в Химках, завершился со счетом 3:0 в пользу «Спартака».
На 49-й минуте отличился Эсекьель Барко, поразивший ворота соперника после удара со штрафного. Для аргентинского футболиста это был дебютный матч и гол в составе красно-белых.
На 55-й минуте свой первый гол за «Спартак» в РПЛ забил коста-риканский нападающий Манфред Угальде.
На 79-й минуте оборона подмосковной команды не уследила за сербским защитником столичного клуба Срджаном Бабичем.
Автором единственного гола хозяев поля стал Бутта Магомедов.
В конце первого тайма Тео Бонгонда не реализовал пенальти.
«Спартак» выиграл первый матч в новой кампании. В первом туре команда Деяна Станковича проиграла на выезде «Оренбургу».
В третьем туре «Спартак» сыграет 5 августа против «Крыльев Советов», а «Химки» 3 августа встретятся с «Рубином».