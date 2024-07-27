«Рубин» и «Зенит» сыграют между собой в рамках второго тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Рубин»

На старте сезона «Рубин» отправился на выезд в Нижний Новгород к местному «Пари НН» . Этот матч стал самым результативным в первом туре, завершившись со счетом 4:2 в пользу казанской команды. Голами в составе победителей отличились Даку, Зотов, Вада и Кабутов.

До этого подопечные Рашида Рахимова сыграли четыре товарищеских матча, не проиграв ни один из них. «Рубин» одержал победы над КАМАЗом (2:1), «Енисеем» (3:1) и «Локомотивом» (4:3), а также сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

«Зенит»

Действующий обладатель всех трофеев прошедшего футбольного сезона в России начал новую кампанию уверенной выездной победой над «Крыльями Советов» (4:0). «Зенит» ушел на перерыв со счетом 3:0 в свою пользу благодаря дублю Глушенкова и голу Кассьерры, а в самой концовке второго тайма точный удар Педро установил окончательный результат.

До этого подопечные Сергея Семака взяли пятый Суперкубок России подряд, обыграв «Краснодар» — 4:2. Еще ранее «Зенит» одержал две победы в товарищеских матчах — с «Сочи» 5:2 и «Тальерес Кордоба» 1:0, и проиграл «Црвене Звезде» (1:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись гостевыми победами — 3:0 в Казани и 2:0 в Санкт-Петербурге. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Зенита» 6 побед, «Рубин» оказался сильнее в 4-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» с коэффициентом 2.08.