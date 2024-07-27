Рубин
Зенит
«Рубин»
Положение команды: казанский коллектив отлично стартовал в новом сезоне, добыл победу и имеет в своем активе три очка.
В прошлом сезоне казанцы смогли набрать 42 балла и финишировали на восьмой позиции, что стало неплохим результатом.
Рубин — Зенит: коэффициенты букмекеров
Команда из Казани смогла 31 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в первом туре команда из столицы Татарстана на выезде победила «Пари НН» со счетом 4:2.
Во время подготовки к сезону «рубиновые» выиграли у «КАМАЗа» (2:1), «Енисея» (3:1) и «Локомотива» (4:3), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2).
Прошлый сезон «Рубин» завершил ничьей с «Сочи» (1:1) и поражением от «Спартака» (1:3).
Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Джоэль Фамейе и Константин Нижегородов.
Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова уверенно победили на старте сезона, поэтому можно сказать, что команда готова.
Летом в команду пришли Артур Нигматуллин и Александар Юкич. Также ряд игроков был возвращен из аренды.
Покинули же «Рубин» Урош Дрезгич, Леон Мусаев, Юрий Дюпин и Александр Мартынович.
«Зенит»
Турнирное положение: чемпионы России взяли чемпионский старт в новом сезоне и сразу же захватили лидерство.
Минувший сезоне коллектив с берегов Невы завершил на первом месте, но далось оно ему крайне сложно.
Также питерцы смогли выиграть как Кубок страны, так и Суперкубок.
Последние матчи: в первом туре нового сезона коллектив из Санкт-Петербурга разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.
До этого питерская команда переиграла «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок России.
Во время подготовки к сезону «сине-бело-голубые» обыграли «Сочи» (5:2) и «Тальерес Кордобу» (1:0), но проиграли «Црвене Звезде» (1:2).
Не сыграют: все готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака, как и всегда, подошли к сезону в полной боевой готовности и сразу же стали показывать, кто в российском чемпионате главный.
Летом «Зенит» подписал Максима Глушенкова, Юрия Горшкова, Евгения Латышонка, Вилсона Изидора и Сергея Волкова.
Рассталась команда пока что только с теми игроками, которые не проходили в основной состав.
Статистика для ставок
- «Зенит» выиграл 6 последних официальных матчей
- «Рубин» проиграл только 1 из последних 8 официальных матчей
- В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.80, а победа «Рубина» — в 5.30.
ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.
- 3.55Крылья Советов — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.08Балтика — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 1.77Динамо — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: «Рубин» должен дать бой «Зениту», поэтому поставим на то, что обе команды в этой игре смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.08.
Прогноз: если говорить об исходе, то можно рискнуть и предположить, что «Рубин» не проиграет «Зениту».
Ставка: победа «Рубина» или ничья за 2.25.