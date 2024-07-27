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    Сможет ли «Рубин» забить «Зениту»?

    Рубин — Зенит: прогноз и ставка (коэффициент 2.08) на футбол. 27/07/2024 в 17:30

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Зенит»
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    Максим Глушенков («Зенит»)
    В матче второго тура чемпионата России «Рубин» на своем поле примет «Зенит». Встреча пройдет 27 июля и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июля 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 17:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Рубин»

    Положение команды: казанский коллектив отлично стартовал в новом сезоне, добыл победу и имеет в своем активе три очка.

    В прошлом сезоне казанцы смогли набрать 42 балла и финишировали на восьмой позиции, что стало неплохим результатом.

    Рубин — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Команда из Казани смогла 31 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в первом туре команда из столицы Татарстана на выезде победила «Пари НН» со счетом 4:2.

    Во время подготовки к сезону «рубиновые» выиграли у «КАМАЗа» (2:1), «Енисея» (3:1) и «Локомотива» (4:3), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Прошлый сезон «Рубин» завершил ничьей с «Сочи» (1:1) и поражением от «Спартака» (1:3).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Джоэль Фамейе и Константин Нижегородов.

    Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова уверенно победили на старте сезона, поэтому можно сказать, что команда готова.

    Летом в команду пришли Артур Нигматуллин и Александар Юкич. Также ряд игроков был возвращен из аренды.

    Покинули же «Рубин» Урош Дрезгич, Леон Мусаев, Юрий Дюпин и Александр Мартынович.

    «Зенит»

    Турнирное положение: чемпионы России взяли чемпионский старт в новом сезоне и сразу же захватили лидерство.

    Минувший сезоне коллектив с берегов Невы завершил на первом месте, но далось оно ему крайне сложно.

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    • Также питерцы смогли выиграть как Кубок страны, так и Суперкубок.

    Последние матчи: в первом туре нового сезона коллектив из Санкт-Петербурга разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.

    До этого питерская команда переиграла «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок России.

    Во время подготовки к сезону «сине-бело-голубые» обыграли «Сочи» (5:2) и «Тальерес Кордобу» (1:0), но проиграли «Црвене Звезде» (1:2).

    Не сыграют: все готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака, как и всегда, подошли к сезону в полной боевой готовности и сразу же стали показывать, кто в российском чемпионате главный.

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    Летом «Зенит» подписал Максима Глушенкова, Юрия Горшкова, Евгения Латышонка, Вилсона Изидора и Сергея Волкова.

    Рассталась команда пока что только с теми игроками, которые не проходили в основной состав.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» выиграл 6 последних официальных матчей

    • «Рубин» проиграл только 1 из последних 8 официальных матчей

    • В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.80, а победа «Рубина» — в 5.30.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

    Прогноз: «Рубин» должен дать бой «Зениту», поэтому поставим на то, что обе команды в этой игре смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.08.

    Прогноз: если говорить об исходе, то можно рискнуть и предположить, что «Рубин» не проиграет «Зениту».

    Ставка: победа «Рубина» или ничья за 2.25.

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    «Рубин» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рубин» забить «Зениту»?
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