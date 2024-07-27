«Пари НН» — ЦСКА: счет матча 0:3, обзор голов

Игорь Дивеев Фото: globallookpress.com
Голами в этой игре отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Пари НН — ЦСКА 0:3
Голы: 0:1 Тамерлан Мусаев (15'), 0:2 Diveev I. (50'), 0:3 Иван Обляков (79') Пари НН: Никита Медведев, Дмитрий Тихий, Никита Каккоев, Станислав Магкеев, Маттео Стаматов, Кирилл Боженов, Николай Калинский, Валерий Царукян, Glazer D., Ticic L., Ozegovic O. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Рифат Жемалетдинов, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Koita S.
ЦСКА смог набрать четыре очка и вышел в лидеры РПЛ, а «Пари НН» без очков идет на 15-й строчке.
ЦСКА в следующем туре примет «Оренбург», «Пари НН» сыграет с махачкалинским «Динамо».
Ранее ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» (2:4).