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    ЦСКА разбил «Пари НН»

    «Пари НН» — ЦСКА: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде разгромил «Пари НН» со счетом 3:0.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Голами в этой игре отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев и Иван Обляков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — ЦСКА 0:3
    Голы: 0:1 Тамерлан Мусаев (15'), 0:2 Diveev I. (50'), 0:3 Иван Обляков (79') Пари НН: Никита Медведев, Дмитрий Тихий, Никита Каккоев, Станислав Магкеев, Маттео Стаматов, Кирилл Боженов, Николай Калинский, Валерий Царукян, Glazer D., Ticic L., Ozegovic O. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Рифат Жемалетдинов, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Koita S.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА смог набрать четыре очка и вышел в лидеры РПЛ, а «Пари НН» без очков идет на 15-й строчке.

    ЦСКА в следующем туре примет «Оренбург», «Пари НН» сыграет с махачкалинским «Динамо».

    Ранее ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» (2:4).

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