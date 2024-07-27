ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Факел» — «Акрон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ «Факел» — «Акрон»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел Акрон
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев27 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Игорь Калинин«Факел» — «Акрон». Онлайн Клаудиньо«Рубин» — «Зенит». Онлайн
    Все новости спорта
    Игорь Калинин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Калинин
    Воронежский «Факел» примет дебютанта РПЛ «Акрон» в рамках второго тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Факел»

    «Факел» проиграл на выезде московскому «Динамо» (1:3) в стартовом туре нового сезона чемпионата России. Воронежцы пропустили три мяча уже в первые в полчаса игры, а точный удар Маркова во втором тайме стал лишь голом престижа.

    В межсезонье «Факел» сыграл три товарищеских матча, показав в них разные результаты. Подопечные Игоря Черевченко проиграли «Ростову» (0:1), одержали победу над тульским «Арсеналом» (2:1), а затем снова встретились с «Ростовом», завершив матч вничью (2:2).

    «Акрон»

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Дебютная игра «Акрона» в РПЛ против «Локомотива» завершилась поражением тольяттинцев со счетом 2:3. Подопечные Заурбека Тедеева дважды догоняли соперника в счете, но все же финальное слово осталось за «железнодорожниками».

    Напомним, что «Акрон» обеспечил себе место в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах над «Уралом». Клуб, представляющий Тольятти, всухую обыграл соперника в гостях (2:0) и проиграл дома (1:2), но по сумме двух встреч впервые в истории пробился в элиту российского футбола.

    Личные встречи

    Команды четырежды встречались между собой в Первой Лиге (ФНЛ). «Факел» трижды обыграл соперника, на счету «Акрона» одна победа.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Акрон» с коэффициентом 2.12.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Хиджиката — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Химки — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры