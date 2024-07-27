Воронежский «Факел» примет дебютанта РПЛ «Акрон» в рамках второго тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Факел»

«Факел» проиграл на выезде московскому «Динамо» (1:3) в стартовом туре нового сезона чемпионата России. Воронежцы пропустили три мяча уже в первые в полчаса игры, а точный удар Маркова во втором тайме стал лишь голом престижа.

В межсезонье «Факел» сыграл три товарищеских матча, показав в них разные результаты. Подопечные Игоря Черевченко проиграли «Ростову» (0:1), одержали победу над тульским «Арсеналом» (2:1), а затем снова встретились с «Ростовом», завершив матч вничью (2:2).

«Акрон»

Дебютная игра «Акрона» в РПЛ против «Локомотива» завершилась поражением тольяттинцев со счетом 2:3. Подопечные Заурбека Тедеева дважды догоняли соперника в счете, но все же финальное слово осталось за «железнодорожниками».

Напомним, что «Акрон» обеспечил себе место в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах над «Уралом». Клуб, представляющий Тольятти, всухую обыграл соперника в гостях (2:0) и проиграл дома (1:2), но по сумме двух встреч впервые в истории пробился в элиту российского футбола.

Личные встречи

Команды четырежды встречались между собой в Первой Лиге (ФНЛ). «Факел» трижды обыграл соперника, на счету «Акрона» одна победа.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Акрон» с коэффициентом 2.12.