В матче второго тура чемпионата России «Факел» на своем поле примет «Акрон». Встреча пройдет 27 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Положение команды: «огнеопасные» стартовали в новом сезоне с поражения и пока что не имеют набранных очков.

Воронежский коллектив завершил прошлый сезона на 11-м месте и смог набрать 32 очка.

Воронежцы смогли забить только 22 мяча, а в свои пропустили — 31.

Последние матчи: в первом туре команда из Воронежа на выезде проиграла московскому «Динамо» (1:3).

Во время подготовки к сезону «Факел» уступил «Ростову» (0:1), победил тульский «Арсенал» (2:1) и сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Прошлый же сезон подопечные Игоря Черевченко завершили победой над «Ахматом» (2:0) и поражением от «Локомотива» (0:2).

Не сыграют: из-за дисквалификации не выйдет на поле Сергей Брызгалов.

Состояние команды: пока что сложно что-то говорить о готовности коллектива, но думается, что «Факел» в этом сезоне будет бороться за выживание.

Летом воронежцы подписали Владимира Ильина, Дилана Мертенса, Мохамеда Браими, Макса Дзиова и Николая Гиоргобиани.

Ушли из команды Николая Поярков, Кирилл Суслов, Роман Акбашев и Максим Максимов.

«Акрон»

Турнирное положение: новички РПЛ показали неплохую игру в дебютном матче в Высшей лиге, но проиграли и идут без очков.

В прошлом сезоне тольяттинцы стали третьими в Первой лиге и в стыковых встречах победили «Урал».

Тольяттинский коллектив за 34 матча смог 48 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в первом туре команда из Тольятти на выезде уступила «Локомотиву» (2:3).

Во время подготовки к сезону «Акрон» победил «Ыспарту 32» (10:0), «Антальяспор» (4:0 и 3:2) и «Хан Тенгри» (5:2).

В стыковых встречах подопечные Заура Тедеева прошли «Урал» (2:0 и 1:2).

Не сыграют: все готовы к игре.

Состояние команды: это дебютный сезон для «Акрона» в «вышке», поэтому главной задачей команды, конечно, является остаться в элите.

Летом в команду пришли Иван Тимошенко, Владимир Москвичев, Солтмурад Бакаев, Витор Пауло, Алекса Джурасович, Стефан Лончар, Жоау Эсковал и Александр Васютик.

Ушли из коллектива Никита Глушков, Дмитрий Битель и Илья Копцев.

Статистика для ставок

«Факел» выиграл толь 1 из последних 11 официальных матчей

«Акрон» проиграл 2 последних официальных матча

В очных встречах «Факел» выиграл 3 раза, «Акрон» — 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.25, а победа «Акрона» — в 3.65.

ТБ 2,5 оценивается в 2.40, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.58.

Прогноз: будут играть примерно равные команды, однако за счет опыта и родных трибун «Факел» должен одержать победу.

Ставка: победа «Факела» за 2.12.

Прогноз: также поверим в результативный матч и возьмем тотал больше 2,5 с неплохим коэффициентом.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.40.