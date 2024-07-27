Факел
Акрон
«Факел»
Положение команды: «огнеопасные» стартовали в новом сезоне с поражения и пока что не имеют набранных очков.
Воронежский коллектив завершил прошлый сезона на 11-м месте и смог набрать 32 очка.
Факел — Акрон: коэффициенты букмекеров
Воронежцы смогли забить только 22 мяча, а в свои пропустили — 31.
Последние матчи: в первом туре команда из Воронежа на выезде проиграла московскому «Динамо» (1:3).
Во время подготовки к сезону «Факел» уступил «Ростову» (0:1), победил тульский «Арсенал» (2:1) и сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).
Прошлый же сезон подопечные Игоря Черевченко завершили победой над «Ахматом» (2:0) и поражением от «Локомотива» (0:2).
Не сыграют: из-за дисквалификации не выйдет на поле Сергей Брызгалов.
Состояние команды: пока что сложно что-то говорить о готовности коллектива, но думается, что «Факел» в этом сезоне будет бороться за выживание.
Летом воронежцы подписали Владимира Ильина, Дилана Мертенса, Мохамеда Браими, Макса Дзиова и Николая Гиоргобиани.
Ушли из команды Николая Поярков, Кирилл Суслов, Роман Акбашев и Максим Максимов.
«Акрон»
Турнирное положение: новички РПЛ показали неплохую игру в дебютном матче в Высшей лиге, но проиграли и идут без очков.
В прошлом сезоне тольяттинцы стали третьими в Первой лиге и в стыковых встречах победили «Урал».
Тольяттинский коллектив за 34 матча смог 48 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в первом туре команда из Тольятти на выезде уступила «Локомотиву» (2:3).
Во время подготовки к сезону «Акрон» победил «Ыспарту 32» (10:0), «Антальяспор» (4:0 и 3:2) и «Хан Тенгри» (5:2).
В стыковых встречах подопечные Заура Тедеева прошли «Урал» (2:0 и 1:2).
Не сыграют: все готовы к игре.
Состояние команды: это дебютный сезон для «Акрона» в «вышке», поэтому главной задачей команды, конечно, является остаться в элите.
Летом в команду пришли Иван Тимошенко, Владимир Москвичев, Солтмурад Бакаев, Витор Пауло, Алекса Джурасович, Стефан Лончар, Жоау Эсковал и Александр Васютик.
Ушли из коллектива Никита Глушков, Дмитрий Битель и Илья Копцев.
Статистика для ставок
- «Факел» выиграл толь 1 из последних 11 официальных матчей
- «Акрон» проиграл 2 последних официальных матча
- В очных встречах «Факел» выиграл 3 раза, «Акрон» — 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Факел» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.25, а победа «Акрона» — в 3.65.
ТБ 2,5 оценивается в 2.40, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.58.
- 3.55Крылья Советов — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.08Балтика — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.08Рубин — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: будут играть примерно равные команды, однако за счет опыта и родных трибун «Факел» должен одержать победу.
Ставка: победа «Факела» за 2.12.
Прогноз: также поверим в результативный матч и возьмем тотал больше 2,5 с неплохим коэффициентом.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.40.