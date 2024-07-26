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    Орозко: При счете 1:2 нужно было доводить матч до ничьи, но получилось небольшое недоразумение

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    Нападающий «Крыльев Советов» Франко Орозко подвел итог матча против «Ростова» (1:3).

    Франко Орозко
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    Франко Орозко

    «К сожалению, этот гол не смог исправить результат матча. Нам останется продолжать работать и надеяться на следующие матчи, работать как можно больше, чтобы в следующих матчах показать лучший результат.

    Шрам над глазом? Это во время тренировки один из товарищей задел локтем, получилось вот так. Нанесли два шва. Кто это сделал? Не хочу говорить, это футбольные вещи, нет никаких проблем.

    Сегодня при счете 1:2 нужно было доводить матч до ничьи, но получилось небольшое недоразумение с товарищами по команде, и счет стал 1:3. Стало намного сложнее», — цитирует Орозко «Матч ТВ».

    «Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

    В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».

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