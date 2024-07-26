«Крылья Советов» — «Ростов»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче второго тура российской Премьер-лигина выезде переигралсо счетом 3:1.

На автогол Александра Солдатенкова, а также голы Егора Голенкова и Андрея Ланговича хозяева смогли ответить только точным ударом Франко Ороско.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Ростов 1:3 Голы: 0:1 Александр Солдатенков (44'), 0:2 Егор Голенков (62'), 1:2 Orozco F. (65'), 1:3 Андрей Лангович (73') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Владислав Шитов, Orozco F. Ростов: Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Николай Комличенко, Имран Азнауров, Yatimov R. Предупреждения: Александр Солдатенков (66'), Роман Евгеньев (68'), Дмитрий Цыпченко (80'), Кирилл Щетинин (80'), Роман Евгеньев (87'), Роналдо (90+3')

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».