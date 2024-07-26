Габулов: «Динамо» — самый сильный московский клуб

Бывший вратарь сборной Россииответил на вопрос о том, какой московский клуб считает самым сильным.

«Сезон только начинается, и он может пойти по-разному. Учитывая выступления остальных московских клубов, "Динамо" можно назвать самым сильным. Но это не столько их заслуга, сколько, скорее, отсутствие стабильности и хороших результатов у других», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» стартовало в новом сезоне чемпионата России с победы над «Факелом» (3:1). В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдет в субботу, 27 июля, на «ВТБ Арене».