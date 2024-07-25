«Баник» разгромил «Урарту», «Сабах» сенсационно победил «Маккаби» Хайфу

Подошли к концу еще три игры второго раунда квалификации Лиги конференций с клубами с постсоветского пространства.

Словенская «Олимпия» была сильнее украинского «Полесья» — 2:0.

На 56-й минуте счет открыл Рауль Флоруч, а в добавленное время преимущество удвоил Диогу Пинту.

Словацкий «Баник» разгромно победил армянский «Урарту» — 5:1.

Голы в составе победителей забивали Эвертон (15-я), Иржи Боула (22-я), Давид Бухта (26-я), Эрик Прекоп (62-я), Иржи Клима. Гол престижа у гостей на 90+2-й минуте забил Геворч Тарахчян.

Израильский «Маккаби» Хайфа неожиданно крупно уступил азербайджанскому «Сабаху» со счетом 0:3.

На 62-й минуте счет открыл Павел Шафранко, также забивали Джесс Секидика (78-я) и Хайял Алиев (88-я).