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    «Баник» разгромил «Урарту», «Сабах» сенсационно победил «Маккаби» Хайфу

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    Подошли к концу еще три игры второго раунда квалификации Лиги конференций с клубами с постсоветского пространства.

    «Сабах»
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    «Сабах»

    Словенская «Олимпия» была сильнее украинского «Полесья» — 2:0.

    На 56-й минуте счет открыл Рауль Флоруч, а в добавленное время преимущество удвоил Диогу Пинту.

    Словацкий «Баник» разгромно победил армянский «Урарту» — 5:1.

    Голы в составе победителей забивали Эвертон (15-я), Иржи Боула (22-я), Давид Бухта (26-я), Эрик Прекоп (62-я), Иржи Клима. Гол престижа у гостей на 90+2-й минуте забил Геворч Тарахчян.

    Израильский «Маккаби» Хайфа неожиданно крупно уступил азербайджанскому «Сабаху» со счетом 0:3.

    На 62-й минуте счет открыл Павел Шафранко, также забивали Джесс Секидика (78-я) и Хайял Алиев (88-я).

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