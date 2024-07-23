Юран заявил, что не хочет работать в Первой лиге

Бывший тренервысказался о своем будущем.

«Неблагодарная у нас работа: есть результат — работает тренер, нет результата — не работает. Думаю, сейчас будут появляться предложения. Дай бог, конечно, чтобы все тренеры были трудоустроены, показывали результат, но такая у нас профессия неблагодарная. Поступали предложения из первой лиги, но я уже наработался там. Посмотрим сейчас по РПЛ.

Первая лига неинтересна? Наверное, хочется уровень повыше. Понятно, если вдруг команда задачи будет ставить, то еще можно рассмотреть, но первую лигу я уже истоптал прилично. Пока не сильно интересуюсь», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы Юрана был «Пари НН».