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    Юран заявил, что не хочет работать в Первой лиге

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    Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о своем будущем.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Неблагодарная у нас работа: есть результат — работает тренер, нет результата — не работает. Думаю, сейчас будут появляться предложения. Дай бог, конечно, чтобы все тренеры были трудоустроены, показывали результат, но такая у нас профессия неблагодарная. Поступали предложения из первой лиги, но я уже наработался там. Посмотрим сейчас по РПЛ.

    Первая лига неинтересна? Наверное, хочется уровень повыше. Понятно, если вдруг команда задачи будет ставить, то еще можно рассмотреть, но первую лигу я уже истоптал прилично. Пока не сильно интересуюсь», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что последним местом работы Юрана был «Пари НН».

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