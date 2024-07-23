Газизов: Переход Джикии в махачкалинское «Динамо» на данный момент вряд ли реален

Генеральный директор махачкалинскогооценил вероятность перехода в клуб бывшего защитника

«Не удалось пообщаться с Джикией. Мы всегда готовы поговорить. Но пока история с переходом Георгия в Махачкалу вряд ли возможна по ряду причин, которые я бы не хотел называть. Джикия знает о нашем интересе. Если бы реагировал на него, то, наверное, ответил бы на звонок.

Он знает лично меня и Гаджи Муслимовича (Гаджиева), но мы не будем ему еще звонить. Еще раз скажу: переход Джикии в "Динамо" Махачкала на данный момент вряд ли реален», — цитирует Газизова Sport24.

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В минувшем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями.