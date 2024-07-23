«Атлетико» подпишет нападающего сборной Украины

Мадридскийв ближайшее время может объявить о переходе нападающего «Жироны» и сборной Украины

По информации AS, клубы близки к согласованию сделки по переходу украинского футболиста.

Источник отмечает, что «Атлетико» заплатит за Довбика 30 миллионов евро. Еще пять миллионов «Жирона» может получить в виде бонусов.

Довбик заменит в «Атлетико» Альваро Морату, который вскоре после Евро-2024 подписал контракт с «Миланом».

Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 украинец забил 24 мяча в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.