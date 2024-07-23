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    «Атлетико» подпишет нападающего сборной Украины

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    Мадридский «Атлетико» в ближайшее время может объявить о переходе нападающего «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика.

    Артем Довбик
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    Артем Довбик

    По информации AS, клубы близки к согласованию сделки по переходу украинского футболиста.

    Источник отмечает, что «Атлетико» заплатит за Довбика 30 миллионов евро. Еще пять миллионов «Жирона» может получить в виде бонусов.

    Довбик заменит в «Атлетико» Альваро Морату, который вскоре после Евро-2024 подписал контракт с «Миланом».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 украинец забил 24 мяча в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.

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