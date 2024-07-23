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    Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
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    Президент «Фламенго»: Клаудиньо не счастлив в «Зените»

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    Президент бразильского «Фламенго» Родольфо Ландим заявил, что его клубу пока не удается договориться с «Зенитом» о переходе атакующего полузащитника Клаудиньо.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Проблема в том, что "Зенит" не хочет расставаться с Клаудиньо. Они выдвинули требования по условиям трансфера. Мы согласились на эти требования.

    Тогда "Зенит" просто взял и поднял финансовые требования. Ясно, что они не хотят продавать игрока.

    В глубине души мы верим в здравый смысл, хоть они и русские. Мы хотим пригласить футболиста, который будет делать разницу на поле.

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    • Мы не скрываем, что долгое время общаемся с Клаудиньо. Он наша трансферная цель. Клаудиньо является лучшим игроком России последние несколько лет. Мы также знаем, что сам Клаудиньо хочет перейти во "Фламенго".

    Более того, я думаю, что Клаудиньо не счастлив в Зените», — приводит слова Ландима Globo Esporte.

    Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро.

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