Президент «Фламенго»: Клаудиньо не счастлив в «Зените»

Президент бразильского «Фламенго»заявил, что его клубу пока не удается договориться со переходе атакующего полузащитника

«Проблема в том, что "Зенит" не хочет расставаться с Клаудиньо. Они выдвинули требования по условиям трансфера. Мы согласились на эти требования.

Тогда "Зенит" просто взял и поднял финансовые требования. Ясно, что они не хотят продавать игрока.

В глубине души мы верим в здравый смысл, хоть они и русские. Мы хотим пригласить футболиста, который будет делать разницу на поле.

Мы не скрываем, что долгое время общаемся с Клаудиньо. Он наша трансферная цель. Клаудиньо является лучшим игроком России последние несколько лет. Мы также знаем, что сам Клаудиньо хочет перейти во "Фламенго".

Более того, я думаю, что Клаудиньо не счастлив в Зените», — приводит слова Ландима Globo Esporte.

Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро.