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    «Сочи» и «Балтика» сыграли вничью

    «Сочи» — «Балтика»: счет матча 1:1 (1:0), обзор голов

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    В центральном матче Первой лиги по футболу «Сочи» на своем поле не смог победить «Балтику» — 1:1.

    Кирилл Маляров
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    Кирилл Маляров

    На 32-й минуте счет в матче открыл 18-летний новичок хозяев Руслан Барт.

    Гости смогли отыграться в середине второго тайма после точного удара полузащитника Кирилла Малярова.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сочи — Балтика 1:1
    Голы: 1:0 Руслан Барт (32'), 1:1 Кирилл Маляров (68') Сочи: Максим Рудаков, Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Марсело Алвес, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Анатолий Макаров, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Сауль Гуарирапа, Мартин Крамарич Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Диего Луна, Никита Глушков, Кирилл Капленко, Александр Осипов, Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, Илья Стефанович, Saus V. Предупреждения: Марсело Алвес (10'), Натан Гассама (30'), Сауль Гуарирапа (35'), Сергей Пряхин (84')

    В следующем туре «Сочи» примет дома «СКА-Хабаровск», а «Балтика» примет «Уфу».

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