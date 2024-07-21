«Сочи» — «Балтика»: счет матча 1:1 (1:0), обзор голов

Кирилл Маляров Фото: www.fc-baltika.ru
На 32-й минуте счет в матче открыл 18-летний новичок хозяев Руслан Барт.
Гости смогли отыграться в середине второго тайма после точного удара полузащитника Кирилла Малярова.
Футбол. Россия. Первая лига
Сочи — Балтика 1:1
Голы: 1:0 Руслан Барт (32'), 1:1 Кирилл Маляров (68') Сочи: Максим Рудаков, Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Марсело Алвес, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Анатолий Макаров, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Сауль Гуарирапа, Мартин Крамарич Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Диего Луна, Никита Глушков, Кирилл Капленко, Александр Осипов, Сергей Пряхин, Амир Мохаммад, Илья Стефанович, Saus V. Предупреждения: Марсело Алвес (10'), Натан Гассама (30'), Сауль Гуарирапа (35'), Сергей Пряхин (84')
В следующем туре «Сочи» примет дома «СКА-Хабаровск», а «Балтика» примет «Уфу».