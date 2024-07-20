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    Зарема: Главная беда «Спартака» — нигде нет лидеров

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    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о текущем состоянии московского клуба.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «В "Спартаке" должны работать люди, которые не боятся давления, не мямлят неразборчиво, не юлят, уклоняясь от прямых вопросов, а, наоборот, кайфуют от того, что являются раздражителями, красной тряпкой для всех. Сейчас я не вижу этого драйва и азарта, желания побеждать на всех направлениях деятельности. Они не живут победами клуба.

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    • На данный момент, самый живой в клубе — Станкович. Но надолго ли его хватит? Команда, несмотря на купленных 9-10 новых футболистов и потраченных несколько десятков миллионов за последние 2 года, до сих пор несбалансированно укомплектована.

    Главная беда — нигде нет лидеров: на поле, за пределами, в кабинетах. Все лидеры остались в музее как экспонаты.

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    • Соперники "Спартака" также кадрово слабы. Очень мало индивидуально сильных игроков в командах. Поэтому вторыми и третьими станут наиболее дружные и сыгранные коллективы со здоровой атмосферой внутри команды.

    У "Зенита" нет конкурентов, несмотря на то, что половина их трансферов на внутреннем рынке оказывается шлаком. Если бы "Сочи" играл в РПЛ, наверняка туда сгрузили бы человек 5. Прошлый сезон продемонстрировал, что модель "8 немотивированных бразильцев на поле" больше не работает. "Зенит" начал пытаться выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор и оставляя открытые раны в коллективах, которые могли бы поучаствовать в гонке. Интрига умрет через 5-7 туров», — приводит слова Салиховой Sport24.

    В первом туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде против «Оренбурга». Матч пройдет 21 июля, начало в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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