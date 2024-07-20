«Урал» одержал волевую победу над «Шинником»

Екатеринбургскийвыиграл у ярославскогово втором туре Первой лиги.

Матч, состоявшийся в Екатеринбурге, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В конце первого тайма гости вышли вперед благодаря точному удару Дмитрия Самойлова с пенальти.

«Урал» отыгрался на 83-й минуте, когда Даниэль Мишкич тоже реализовал пенальти.

Автором победного гола стал хорватский защитник Силвие Бегич, поразивший ворота «Шинника» на 89-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Шинник 2:1 Голы: 0:1 Денис Самойлов (пенальти) (40'), 1:1 Даниэль Мишкич (пенальти) (83'), 2:1 Силвие Бегич (89') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Итало, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Игорь Дмитриев, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Даниэль Мишкич, Алексей Каштанов Шинник: Тимофей Митров, Павел Шакуро, Лев Скворцов, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Артем Малахов, Тимур Жамалетдинов, Chernyi A., Zagre B. Предупреждения: Алексей Каштанов (45'), Павел Шакуро (54'), Даниэль Мишкич (86')

«Урал» одержал вторую победу в новом сезоне Первой лиги. Для «Шинника» это второе поражение.

В третьем туре «Урал» сыграет на выезде с «Черноморцем», а «Шинник» примет на своем поле «Тюмень».