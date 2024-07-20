Семак о Глушенкове: Он хорошо вписывается в структуру нашей игры

Главный тренервысоко оценил игру нападающего командыпосле матча (4:0) в рамках 1-го тура РПЛ.

«Соответствует ожиданиям — это лучший ассистент прошлого сезона. И, конечно, он хорошо вписывается в структуру нашей игры. Это тот игрок, которого нам, в принципе, не хватало на той позиции, чтобы добавить креатива.

Что касается предыдущего сезона, мы хорошо контролировали мяч, хорошо оборонялись, но касаемо нестандартных действий и остроты не все у нас получалось по разным причинам. Максим эту нишу нам дополнил. Но, конечно, самое важное — результат команды.

Я рад за Максима. Но главное — это победа команды. Сегодня один игрок, завтра второй, послезавтра третий. Будут у всех спады, хорошие и плохие матчи. Главное, чтобы мы вместе двигались к тем целям и задачам, которые стоят перед нами», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Глушенков провел 2 официальных матча за «сине-бело-голубых», в которых забил 4 гола. Форвард оформил по дублю в каждой встрече. В следующем матче РПЛ «Зенит» встретится с «Рубином» 27-го июля.