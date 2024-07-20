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    Семак о Глушенкове: Он хорошо вписывается в структуру нашей игры

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко оценил игру нападающего команды Максима Глушенкова после матча с «Крыльями Советов» (4:0) в рамках 1-го тура РПЛ.

    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»
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    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»

    «Соответствует ожиданиям — это лучший ассистент прошлого сезона. И, конечно, он хорошо вписывается в структуру нашей игры. Это тот игрок, которого нам, в принципе, не хватало на той позиции, чтобы добавить креатива.

    Что касается предыдущего сезона, мы хорошо контролировали мяч, хорошо оборонялись, но касаемо нестандартных действий и остроты не все у нас получалось по разным причинам. Максим эту нишу нам дополнил. Но, конечно, самое важное — результат команды.

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    • Я рад за Максима. Но главное — это победа команды. Сегодня один игрок, завтра второй, послезавтра третий. Будут у всех спады, хорошие и плохие матчи. Главное, чтобы мы вместе двигались к тем целям и задачам, которые стоят перед нами», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Напомним, что Глушенков провел 2 официальных матча за «сине-бело-голубых», в которых забил 4 гола. Форвард оформил по дублю в каждой встрече. В следующем матче РПЛ «Зенит» встретится с «Рубином» 27-го июля.

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