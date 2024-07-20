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    «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

    «Крылья Советов» — «Зенит»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче первого тура чемпионата России «Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Дубль оформил Максим Глушенков. Еще забили Матео Кассьерра и Педро.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Зенит 0:4
    Голы: 0:1 Максим Глушенков (6'), 0:2 Матео Кассьерра (18'), 0:3 Максим Глушенков (45+2'), 0:4 Педро Энрике (90+3') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Владислав Шитов, Orozco F. Зенит: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Артур, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Предупреждение: Артур (33')

    Таким образом, «Зенит» набрал первые три очка, а у «Крыльев» нет зачетных баллов.

    В следующем туре «Крылья Советов» 26 июля в родных стенах примут «Ростов», а «Зенит» на следующий день в гостях сыграет с «Рубином».

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