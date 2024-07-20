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    «Барселона» сделала предложение по Дани Ольмо

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    По данным авторитетного испанского издания Mundo Deportivo, испанская «Барселона» начала переговоры о переходе полузащитника Дани Ольмо из «РБ Лейпциг».

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    Сейчас представители блауграны встречаются с окружением испанцы и находят точки соприкосновения. В контракте Дани Ольмо прописаны отступные в размере € 60 млн и за меньшую сумму «РБ Лейпциг» отпускать его не намерен.

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    • 26-летний Дани Ольмо — воспитанник «Барселоны», но покинул клуб в 16-летнем возрасте. В прошлом сезоне он сыграл за сборную Испании и «РБ Лейпциг» 33 матча, забил 13 мячей, сделал 7 результативных передач.

    В составе национальной сборной он стал чемпионом Евро-2024 и лучшим бомбардиром турнира с 3 голами. За «РБ Лейпциг» он выступает с 2020 года.

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