«Барселона» сделала предложение по Дани Ольмо

По данным авторитетного испанского издания Mundo Deportivo, испанскаяначала переговоры о переходе полузащитникаиз «РБ Лейпциг».

Сейчас представители блауграны встречаются с окружением испанцы и находят точки соприкосновения. В контракте Дани Ольмо прописаны отступные в размере € 60 млн и за меньшую сумму «РБ Лейпциг» отпускать его не намерен.

26-летний Дани Ольмо — воспитанник «Барселоны», но покинул клуб в 16-летнем возрасте. В прошлом сезоне он сыграл за сборную Испании и «РБ Лейпциг» 33 матча, забил 13 мячей, сделал 7 результативных передач.

В составе национальной сборной он стал чемпионом Евро-2024 и лучшим бомбардиром турнира с 3 голами. За «РБ Лейпциг» он выступает с 2020 года.