«Наполи» уговорил Кварацхелию продлить контракт

Атакующий полузащитникне покинетэтим летом.

По информации Corriere dello Sport, грузинский клуб согласился продлить контракт с неаполитанским клубом.

Источник утверждает, что в ближайшее время Хвича подпишет долгосрочное соглашение. Его текущий договор с «Наполи» рассчитан до июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезоном ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» и Кварацхелию, и Виктора Осимхена за 200 млн евро.