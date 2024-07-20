ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриКто получит «Золотой мяч»: Месси, Беллингем, Родри или Винисиус?
  • 13:51
    • «Наполи» уговорил Кварацхелию продлить контракт
  • 13:22
    • В Мексике отреагировали на слухи о возможном проведении матча с Россией
  • 10:39
    • Личка — о финише сезона: Помнят только чемпиона
  • 09:26
    • «Барселона» сделала предложение по Дани Ольмо
    Все новости спорта

    «Наполи» уговорил Кварацхелию продлить контракт

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия не покинет «Наполи» этим летом.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    По информации Corriere dello Sport, грузинский клуб согласился продлить контракт с неаполитанским клубом.

    Источник утверждает, что в ближайшее время Хвича подпишет долгосрочное соглашение. Его текущий договор с «Наполи» рассчитан до июня 2027 года.

    Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезоном ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

  • Мадрид, Париж или Лондон? Где продолжит карьеру «Кварадона»
  • Рейтинг трансферных вариантов для звезды «Наполи» от наименее подходящих до «Ливерпуля»
  • 20/06/2024

    • Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» и Кварацхелию, и Виктора Осимхена за 200 млн евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли «Факел» противостоять столичным?
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Надаль — Айдукович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры