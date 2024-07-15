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    «ПСЖ» возобновил интерес к Осимхену

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    «Пари Сен-Жермен» снова заинтересован в переходе нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает RMC Sport.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Источник при этом утверждает, что трансфер состоится только в том случае, если парижане договорятся с неаполитанским клубом о сумме трансфера.

    «ПСЖ» не собирается выплачивать 130 миллионов, которые указаны в качестве отступных в контракте Осимхена с «Наполи».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» Хвичу Кварацхелию и Осимхена за 200 млн евро.

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