«ПСЖ» возобновил интерес к Осимхену

снова заинтересован в переходе нападающего «Наполи», сообщает RMC Sport.

Источник при этом утверждает, что трансфер состоится только в том случае, если парижане договорятся с неаполитанским клубом о сумме трансфера.

«ПСЖ» не собирается выплачивать 130 миллионов, которые указаны в качестве отступных в контракте Осимхена с «Наполи».

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» Хвичу Кварацхелию и Осимхена за 200 млн евро.