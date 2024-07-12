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    «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» Кварацхелию и Осимхена за 200 млн евро

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    «Пари Сен-Жермен» намерен приобрести сразу двух ведущих игроков «Наполи»Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По информации Corriere dello Sport, парижский клуб готов выкупить грузина и нигерийца за 200 миллионов евро.

    Источник утверждает, что «Наполи» не против продажи Осимхена, но при этом не хочет отпускать Хвичу.

    Ранее сообщалось, что Кварацхелия уже согласовал контракт с «ПСЖ».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезоном ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

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