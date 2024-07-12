«ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» Кварацхелию и Осимхена за 200 млн евро

намерен приобрести сразу двух ведущих игроков

По информации Corriere dello Sport, парижский клуб готов выкупить грузина и нигерийца за 200 миллионов евро.

Источник утверждает, что «Наполи» не против продажи Осимхена, но при этом не хочет отпускать Хвичу.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия уже согласовал контракт с «ПСЖ».

Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезоном ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.