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    Кварацхелия согласовал контракт с «ПСЖ»

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    Хвича Кварацхелия покинет «Наполи» в это межсезонье.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По информации La Gazzetta dello Sport, грузинский футболист близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

    Авторитетное итальянское издание утверждает, что Кварацхелия уже согласовал с «ПСЖ» условия пятилетнего контракта.

    Хвича будет зарабатывать в столице Франции 7,5 миллиона евро.

    При этот отмечается, что «Наполи» потребует за Кварацхелию не менее 120 миллионов евр.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезоном ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

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