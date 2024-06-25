Кварацхелия согласовал контракт с «ПСЖ»

покинетв это межсезонье.

По информации La Gazzetta dello Sport, грузинский футболист близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Авторитетное итальянское издание утверждает, что Кварацхелия уже согласовал с «ПСЖ» условия пятилетнего контракта.

Хвича будет зарабатывать в столице Франции 7,5 миллиона евро.

При этот отмечается, что «Наполи» потребует за Кварацхелию не менее 120 миллионов евр.

Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 33 матча, забил восемь мячей и сделал 11 результативных передач. Сезоном ранее грузинский вингер был признан лучшим игроком чемпионата Италии.