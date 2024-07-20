Хау ответил, пойдет ли он тренировать сборную Англии

Наставник «Ньюкасла»прокомментировал свое возможное назначение в

«Я хочу остаться в "Ньюкасле", но наши с клубом желания должны совпадать. Сейчас нет никакого смысла говорить об Англии. Мне очень нравится моя команда, я люблю болельщиков, — приводит слова Хау журналист Крейг Хоуп в соцсетях.

Многие источники сообщили, что Эдди Хау является главным кандидатом в качестве замены Гарету Саутгейту в сборной Англии, который тренировал ее с 2016 года.

Всего за это время 53-летний специалист сыграл с "тремя львами" 102 матча, одержал 64 победы, 20 раз сыграл вничью и в 18 играх потерпел поражение.

46-летний Эдди Хау с 2021 года является тренером "Ньюкасла", также он возглавлял "Борнмут".