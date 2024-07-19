Тарханов рассказал, как «Ростов» будет играть против ЦСКА

Известный тренервысказался о предстоящем матче междув первом туре РПЛ.

«В новый сезон ЦСКА идет с новым тренером — интересно понаблюдать за тем, как будет работать Марко Николич. Сейчас, конечно, у него было не так много времени на то, чтобы что‑то сделать. Это в зимний период подготовки времени достаточно.

Сейчас важно определить состав, выстроить игру, чтобы было понимание этой игры. Но ЦСКА есть ЦСКА, и, думаю, Николич будет делать все, чтобы добиться результата.

Что касается игры армейцев с "Ростовом", то команда Валерия Карпина играет дома и, наверное, будет действовать более агрессивно: прессинг ожидается. Думаю, они не будут давать пространства сопернику.

В составе ЦСКА, конечно, небольшие изменения, но все равно они есть, и тут вопрос: как вольются новички? Думаю, что 1:1 будет счет. "Ростов" не должен проиграть дома», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 20 июля, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.