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    Тарханов рассказал, как «Ростов» будет играть против ЦСКА

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    Известный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Ростовом» в первом туре РПЛ.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «В новый сезон ЦСКА идет с новым тренером — интересно понаблюдать за тем, как будет работать Марко Николич. Сейчас, конечно, у него было не так много времени на то, чтобы что‑то сделать. Это в зимний период подготовки времени достаточно.

    Сейчас важно определить состав, выстроить игру, чтобы было понимание этой игры. Но ЦСКА есть ЦСКА, и, думаю, Николич будет делать все, чтобы добиться результата.

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    • Что касается игры армейцев с "Ростовом", то команда Валерия Карпина играет дома и, наверное, будет действовать более агрессивно: прессинг ожидается. Думаю, они не будут давать пространства сопернику.

    В составе ЦСКА, конечно, небольшие изменения, но все равно они есть, и тут вопрос: как вольются новички? Думаю, что 1:1 будет счет. "Ростов" не должен проиграть дома», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

    Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 20 июля, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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