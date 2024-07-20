20 июля в рамках 1-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Ростов» и ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Положение команды: «Ростов» уже долгое время является крепким середняком в российской Премьер-лиге. В прошлом сезоне команда Валерия Карпина заняла 7-е место в таблице с 43 очками в активе.

Этим летом ростовчане провели неплохую предсезонную подготовку и готовы к новому сезону. В соперниках у команды будет непростой ЦСКА, который точно захочет реабилитироваться за не очень хороший прошлый сезон.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Ростов» сыграл вничью с «Факелом» (2:2). До этого команда проиграла «Краснодару» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 82-й минуте.

В последних 4-х товарищеских матчах «Ростов» проиграл только 1 раз, дважды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 8 голов при 6-и пропущенных.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Ростов» вполне может обыграть любого соперника. К тому же, команда отлично выступала на своем поле в прошлом сезоне, заняв по этому показателю 4-е место в лиге и набрав 31 очко из 45-и возможных.

К тому же, у команды с этого года появился нападающий, который регулярно забивает. Форвард «Ростова» Роналдо в 12-и матчах прошлого сезона забил 6 голов. Нападающий сыграл в 1-й товарищеской встрече, в которой также отметился забитым мячом.

ЦСКА

Положение команды: ЦСКА не оправдал ожиданий в прошлом сезоне РПЛ, команда заняла тольько 6-е место в таблице с 48-ю очками в активе. После этого руководство клуба уволило главного тренера Владимира Федотова.

Интересно, какой футбол покажет ЦСКА в чемпионате и сможет ли новый наставник армейцев Марко Николич добиться результатов вместе с клубом? Большой вопрос...

Последние матчи: В прошлой товарищеской встрече ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» (2:2), москвичам удалось сравнять счет на 79-й минуте. До этого команда обыграла «Партизан» со счетом 3:0.

Всего ЦСКА провел 4 контрольных матча этим летом, не проиграл ни одного поединка, трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 11 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Максим Мухин и Егор Ушаков (у обоих — травмы).

Состояние команды: ЦСКА показал отличную игру в товарищеских матчах, но сезон покажет, действительно ли армейцы готовы навязать борьбу лидерам РПЛ.

Стоит отметить, что в последней очной встрече против «Ростова» 12-го марта этого года армейцы одержали победу со счетом 2:0. В том матче ЦСКА забил все голы во 2-м тайме.

Статистика для ставок

У ЦСКА продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд (5 побед и 1 ничья)

В последних 3-х матчах «Ростов» непременно пробивал тотал 2.5 больше

В последних 5-и очных встречах «Ростов» ни разу не обыграл ЦСКА (3 поражения и 2 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа «Ростова» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Ростов» на своем поле играет очень надежно и результативно. Можно предположить, что команда Валерия Карпина, как минимум, не проиграет.

Ставка: Фора «Ростова» 0 за 1.90.

Прогноз: В 1-м тайме не будет много голов, но одна из команд точно откроет счет.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.87.