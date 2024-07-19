Тренер «Пари НН» о сборах в Сербии: Мы получили представление о возможностях игроков

Главный тренерподвел итоги сборов команды в Сербии.

«Условия для работы в Златиборе были отличными. Всё запланированное нами было выполнено в полном объёме. Самое главное, что мы обошлись без травм. Единственной сложностью стали, пожалуй, перелёты, но всё это уже позади.

Мы уделяли особое внимание физической подготовке, а также были сосредоточены на решении технико-тактических задач. Плюс провели пять игр в Златиборе.

В контрольных матчах приняли участие все футболисты, которые были с нами на сборах. Мы получили представление о возможностях игроков. Что касается результата, то он никогда не ставился во главу угла на предсезонке, хотя побеждать всегда приятно», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Напомним, что в 1-м туре нового сезона российской Премьер-лиги нижегородцы сыграют против «Рубина» 22-го июля. Полный календарь матчей можно посмотреть по этой ссылке.