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    Тренер «Пари НН» о сборах в Сербии: Мы получили представление о возможностях игроков

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    Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги сборов команды в Сербии.

    Саша Илич
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    Саша Илич

    «Условия для работы в Златиборе были отличными. Всё запланированное нами было выполнено в полном объёме. Самое главное, что мы обошлись без травм. Единственной сложностью стали, пожалуй, перелёты, но всё это уже позади.

    Мы уделяли особое внимание физической подготовке, а также были сосредоточены на решении технико-тактических задач. Плюс провели пять игр в Златиборе.

    В контрольных матчах приняли участие все футболисты, которые были с нами на сборах. Мы получили представление о возможностях игроков. Что касается результата, то он никогда не ставился во главу угла на предсезонке, хотя побеждать всегда приятно», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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