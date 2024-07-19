ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКилиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием
  • 10:34
    • «Манчестер Юнайтед» продаст Каземиро и еще одного полузащитника
  • 10:17
    • Полузащитник «ПСЖ» близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» продаст Каземиро и еще одного полузащитника

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует продать как минимум двух футболистов.

    Каземиро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро

    По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб больше не рассчитывает на Каземиро и Скотта Мактоминея.

    Источник утверждает, что «МЮ» ищет возможность для приобретения нового игрока в полузащиту.

    Ранее стало известно, что «МЮ» уже согласовал условия контракта с уругвайским хавбеком Мануэлем Угарте.

  • Кто, если не Саутгейт? Клопп, Почеттино, Лэмпард и еще семь вариантов для сборной Англии
  • Футбольной ассоциации Англии придется искать нового главного тренера для национальной команды
  • 16/07/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Каземиро в 20 миллионов евро, а Мактоминея — в 32 миллиона евро.

    Напомним, этим летом «МЮ» подписал нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе и французского защитника Лени Йоро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Факел» противостоять столичным?
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Надаль — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Урал — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры