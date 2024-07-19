«Манчестер Юнайтед» продаст Каземиро и еще одного полузащитника

в ближайшее время планирует продать как минимум двух футболистов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, английский клуб больше не рассчитывает на Каземиро и Скотта Мактоминея.

Источник утверждает, что «МЮ» ищет возможность для приобретения нового игрока в полузащиту.

Ранее стало известно, что «МЮ» уже согласовал условия контракта с уругвайским хавбеком Мануэлем Угарте.

Transfermarkt оценивает стоимость Каземиро в 20 миллионов евро, а Мактоминея — в 32 миллиона евро.

Напомним, этим летом «МЮ» подписал нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе и французского защитника Лени Йоро.