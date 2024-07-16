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    Саутгейт назвал причину ухода из сборной Англии

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    Гарет Саутгейт объяснил, почему решил покинуть пост главного тренера сборной Англии.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    Саутгейт принял решение не продолжать работу в национальной команде вскоре после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

    «Для меня было честью всей жизни играть за Англию и руководить ее сборной. Это значило для меня все, и я отдал этому делу все свои силы.

    Но пришло время перемен и новой главы. Финал в Берлине против Испании в воскресенье стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии.

    Я присоединился к Футбольной ассоциации в 2011 году, полный решимости улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту главного тренера мужской сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я сердечно благодарен.

    У меня не могло быть лучшего партнера, чем Стив Холланд. Он один из самых талантливых тренеров своего поколения и оказал огромное влияние.

    Мне выпала честь руководить большой группой игроков в 102 матчах. Каждый из них гордился тем, что носит футболку с тремя львами, и они были примером для своей страны во многих отношениях.

    Состав, который мы привезли в Германию, полон впечатляющих молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими, и надеюсь, что мы поддержим игроков и команду на "Сент-Джорджес-Парке", и Футбольную ассоциацию, которая каждый день стремятся улучшить английский футбол и понимает, какую силу имеет футбол для позитивных изменений.

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    • Особую благодарность я выражаю помощникам, которые оказывали игрокам и мне неустанную поддержку на протяжении последних восьми лет. Их усердие и преданность вдохновляли меня каждый день, и я так им благодарен — великолепной "команде за командой".

    У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значила для меня все. Я болельщик Англии и всегда им буду.

    Я с нетерпением жду возможности наблюдать и праздновать, как игроки создают новые особенные воспоминания и вдохновляют нацию, как мы знаем, они могут.

    Спасибо, Англия, за все», — приводит слова 53-летнего специалиста пресс-служба сборной Англии.

    Саутгейт возглавлял сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством команда дошла до финала на двух чемпионатах Европы подряд и заняла четвертое место на чемпионате мира 2018 года.

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