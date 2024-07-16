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    Goal обновил рейтинг претендентов на Золотой мяч

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    Сразу после окончания Евро-2024 авторитетное издание Goal.com обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2024.

    Родри
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    Родри

    Теперь первым в этом списке идет хавбек «Ман Сити» и сборной Испании Родри, опередивший бразильца Винисиуса Жуниора.

    На третьей строчке располагается еще один представитель «Реала» Джуд Беллингем.

    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» — 2024:
    • Родри («Манчестер Сити»).
    • Винисиус Жуниор («Реал»).
    • Джуд Беллингем («Реал»).
    • Даниэль Карвахаль («Реал»).
    • Лаутаро Мартинес («Интер Милан»).
    • Тони Кроос («Реал»).
    • Килиан Мбаппе («Реал»).
    • Гарри Кейн («Бавария»).
    • Фил Фоден («Манчестер Сити»).
    • Нико Уильямс («Атлетик»).
    • Флориан Вирц («Байер»).
    • Ламин Ямаль («Барселона»).
    • Эрлинг Холанд («Ман Сити»).
    • Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
    • Альваро Мората («Атлетико»).
    • Лионель Месси («Интер Майами»).
    • Хулиан Альварес («Ман Сити»).
    • Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).
    • Букайо Сака («Арсенал»).
    • Родриго («Реал»).
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