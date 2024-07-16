Goal обновил рейтинг претендентов на Золотой мяч

Сразу после окончания Евро-2024 авторитетное изданиеобновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2024.

Теперь первым в этом списке идет хавбек «Ман Сити» и сборной Испании Родри, опередивший бразильца Винисиуса Жуниора.

На третьей строчке располагается еще один представитель «Реала» Джуд Беллингем.