Бенитес может возглавить США

рассматривает в качестве главного тренера, сообщает журналист CBS Sports Гильем Балаге.

64-летний испанец уже провел переговоры с местной федерацией и не против возглавить звездно-полосатых перед ЧМ-2026. В «Сельте» он имел опыт работы с хавбеком Лукасом де ла Торре, выступившим в роли протеже Бенитеса.

Последним клубом испанца стала «Сельта», которую он покинул в марте 2024 года. Также Бенитес известен по работе с «Эвертоном», «Ньюкаслом», «Реалом», «Наполи», «Челси», «Интером», «Ливерпулем» и «Валенсией».

Сейчас пост в сборной США вакантен, так как 11 июля был отправлен в отставку Грегг Берхальтер, под руководством которого команда не смогла выйти из группы на Копа Америка-2024.