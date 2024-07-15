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    Кирьяков — о финале Евро-2024: Второй тайм — это нечто

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    Известный российский футболист и тренер Сергей Кирьяков считает, что Испания полностью заслужила золотые медали Евро-2024.

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    Второй тайм финала ЕВРО — это нечто. Но первый не имел никакого отношения к футболу, было скучновато. Потом игра раскрылась, гол Уильямса — и англичанам уже надо идти вперед. Им повезло, сравняли, а концовка обескураживающая, никто не понял, как это произошло.

    Редкая атака испанцев, потому что команды уже ждали дополнительное время. Оярсабаль решил исход этого матча и всего чемпионата. Испания заслужила победу больше, чем Англия. Справедливость восторжествовала. Теперь у нас новый чемпион, — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

    Календарь и таблица Евро-2024

    Испания выиграла у Англии в финале Евро-2024 со счетом 2:1. Решающий мяч на 87-й минуте забил Микель Оярсабаль, появившийся на замену.

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