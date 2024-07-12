Уолкер: Защита сборной Англии сможет справиться с Ямалем

Правый защитник сборной Англиивысказался о предстоящем матче против Испании в финале Евро-2024.

«Для 16-летнего парня он демонстрирует выдающуюся игру. Я бы не возражал, если бы он пропустил матч с нами. Но я чувствую, что наши защитники смогут справиться с ним. Определённо..

Быстрее ли я Ямаля? Хороший вопрос. Наблюдал за тем, как он бежал на днях, и не уверен, что видел кого-то настолько быстрого. Мне нужно уважать его, но, надеюсь, он также будет уважать меня. Игра против Уильямса станет хорошей проверкой. Понятное дело, что на текущий момент стартовый состав неизвестен, но если выберут меня, то я выложусь по полной, тем более в финале чемпионата Европы.

Родри? Он отличный футболист, контролирующий игру и диктующий собственный темп, как я понял, выступая с ним за один клуб. Однако мы смотрели видеонарезки с ним, и я знаю, что у каждого есть слабые стороны. Никто не является идеалом. Нам нужно воспользоваться этими слабыми сторонами для того, чтобы наши футболисты как можно лучше действовали в опасных зонах», — приводит слова Уолкера talkSPORT.

Напомним, что сборная Англии пробилась в финал Евро-2024, где сыграет против Испании 14-го июля в 22:00 мск. Матч пройдет в Берлине (Германия).