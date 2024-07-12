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    Горшков: Мог перейти в «Спартак», но до последнего ждал предложение от «Зенита»

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    Защитник «Зенита» Юрий Горшков признался, что у него была возможность продолжить карьеру в «Спартаке».

    Юрий Горшков
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    Юрий Горшков

    Горшков перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» сразу после завершения минувшего сезона.

    «Закончился чемпионат, "Спартак" первый вышел на меня. Звонит Павел Олегович (агент Горшкова), говорит: Вот "Спартак" предложение прислал.

    Первое, что я спросил: А "Зенит"? Он говорит: "Зенита" нет. Вот думай пока. Вот и все, я думаю-думаю. Буквально там уже на волоске, со "Спартаком", по-моему, все было согласовано, на медосмотр надо было ехать, но я до последнего ждал.

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    • И в 12 ночи мне Павел Олегович звонит и говорит, что "Зенит" сделал предложение, спрашивает, "Зенит" или "Спартак". Я говорю, что "Зенит", 100%.

    И самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на подписание контракта и даже не знал условий, ни срок, ни зарплату. Я реально сюда хотел», — сказал Горшков в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

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