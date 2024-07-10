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    Клуб Моуринью подпишет бывшего вингера «Ньюкасла»

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    Атакующий полузащитник саудовского «Аль-Ахли» Аллан Сен-Максимен в ближайшее время станет игроком «Фенербахче».

    Аллан Сен-Максимен
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    Аллан Сен-Максимен

    Сен-Максимен перейдет в клуб из Стамбула на правах аренды до июня 2025 года, сообщает Foot Mercato.

    По данным источника, французский вингер согласился на переход в «Фенербахче» после разговора с главным тренером команды Жозе Моуринью.

    Отмечается, что в «Фенербахче» Сен-Максимен будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Ахли».

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    • Сен-Максимен перешел в «Аль-Ахли» летом 2023 года из английского «Ньюкасла» за 27 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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