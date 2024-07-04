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    Моуринью хочет подписать Фати в «Фенербахче»

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    21-летний нападающий «Барселоны» Ансу Фати, выступавший в прошедшем сезоне за «Брайтон» на правах аренды, может перейти в «Фенербахче», сообщает Sport.es.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    По информации источника, спортивный директор турецкого клуба недавно общался по поводу игрока с его агентом Хорхе Мендесом и спортивным директором «Барселоны» Деку. Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью хочет видеть Фати в своём новом проекте и убежден, что он снова может стать важным футболистом.

    Сообщается, что «Барселона» еще не решила, хочет ли использовать игрока в новом сезоне: наставник каталонского клуба Ханси Флик оценит его физическое состояние с началом предсезонной подготовки.

    В минувшем сезоне испанец провёл за «Брайтон» 30 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу.

    В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста.

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