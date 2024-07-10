В «Химках» объяснили отказ от Дзюбы

Генеральный директор «Химок»заявил, что подмосковный клуб решил не подписывать нападающего

Дзюба находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом»

«По поводу переговоров с Дзюбой скажу, что у "Химок" эта позиция укомплектована. Клуб сейчас не нуждается в нападающем. Диалоги могут вестись с кем угодно, но с позиции формирования команды уже все понятно.

Как давно закончились переговоры с Дзюбой? Не знаю, надо у него спросить. Сейчас идет активная работа по формированию команды, так что диалог может быть с любым потенциальным футболистом.

Но еще раз скажу: на сегодняшний день позиция, на которой играет Дзюба, закрыта», — приводит слова Оленева Sport24.

В сезоне-2023/2024 Дзюба провел в чемпионате России 21 матч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.