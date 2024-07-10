Аргентина победила Канаду и вышла в финал Кубка Америки-2024

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
На 22-й минуте нападающий Хулиан Альварес открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.
В начале второй половины Лионель Месси удвоил преимущество аргентинцев и поставил точку в этой встрече.
Футбол. Кубок Америки-2024. Полуфинал
Аргентина — Канада 2:0
Голы: 1:0 Хулиан Альварес (23'), 2:0 Лионель Месси (51') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель (Науэль Молина, 71'), Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико (Николас Отаменди, 64'), Анхель Ди Мария (Николас Гонсалес, 78'), Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер (Эксекиэль Паласиос, 78'), Лионель Месси, Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 78') Канада: Максим Крепо, Моиз Бомбито, Стефен Эустакиу (Матьё Шуаньер, 71'), Ричи Лария (Али Ахмед, 55'), Альфонсо Дэвис (Джонатан Осорио, 71'), Алистер Джонстон, Кайл Ларин, Джонатан Дэвид (Тани Олувасейи, 64'), Джейкоб Шаффельбург (Лиам Миллар, 55'), Дерек Корнелиус, Исмаэль Коне Предупреждения: Джонатан Дэвид (32'), Стефен Эустакиу (63'), Jesse Marsch (77'), Исмаэль Коне (79'), Науэль Молина (89')
Во втором полуфинале сыграют сборные Уругвая и Колумбии. Встреча пройдет 11 июля.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Финал состоится 15 июля и начнется в 03:00 мск.