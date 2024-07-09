Родри: Франция в последние годы доказала свой класс

Хавбек сборной Испаниивысказался о предстоящем матче с Францией. Он отметил, что у соперника сильная команда.

«Франция — это, если не лучшая, то одна из двух лучших сборных мира. Они доказали свой класс за последние несколько лет. Это очень физически сильная команда, образец в этом отношении. Они хороши на контратаках, хороши с мячом... У этой сборной много талантов.

Мы не боимся. Мы здесь, чтобы выиграть титул. Мы не витаем в облаках и понимаем, что надо сделать против такого соперника, и именно так мы и собираемся сыграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

Матч Испания — Франция начнется 9 июля в 22:00 мск.