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    Родри: Франция в последние годы доказала свой класс

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    Хавбек сборной Испании Родри высказался о предстоящем матче с Францией. Он отметил, что у соперника сильная команда.

    Родри
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    Родри

    «Франция — это, если не лучшая, то одна из двух лучших сборных мира. Они доказали свой класс за последние несколько лет. Это очень физически сильная команда, образец в этом отношении. Они хороши на контратаках, хороши с мячом... У этой сборной много талантов.

    Мы не боимся. Мы здесь, чтобы выиграть титул. Мы не витаем в облаках и понимаем, что надо сделать против такого соперника, и именно так мы и собираемся сыграть», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

    Матч Испания — Франция начнется 9 июля в 22:00 мск.

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