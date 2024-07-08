Дневник Евро. Жалобы Саутгейта, сомнительный арбитр и отрезанная голова

В понедельник, 8-го июля, на Евро-2024 не проводилось ни одного матча, все находятся в ожидании первого полуфинального матча между сборными Испании и Франции

Слив тактики

Перед полуфинальным матчем Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов, главный тренер англичан Гарет Саутгейт жестко прошелся по СМИ своей же страны, которые сливают тактическую информацию национальной команды после тренировок.

Саутгейт также заявил, что это затрудняет работу. Сложно удивить соперника, который знает, что ты будешь делать, но сборная Англии будет двигаться дальше.

Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии globallookpress.com

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку. Они исправят меня из-за того, что я сказал, что они получили её прямо из лагеря, и, возможно, так оно и было, но как это поможет команде?

Как поможет команде то, что мы даём швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать и к чему готовились?

Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в такой ситуации. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы всё равно двигаемся дальше», — сказал Саутгейт.

Напомним, что в 1/2 финала Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов 10-го июля в 22:00 мск.

Мне надоело

Нападающий сборной Испании Альваро Мората также столкнулся с критикой от общественности во время Евро-2024. На сей раз форвард не сдержался и ответил недоброжелателям. К слову, болельщиков можно понять — один из главных нападающих национальной команды забил только 1 гол за 5 матчей на турнире.

«Критика от фанатов? В сборной Испании бывают моменты, когда мне сложно. Мне надоели разговоры о том, что я жертва и что я жалуюсь, но это нормально.

Я просто хочу, чтобы всё закончилось наилучшим образом, и наслаждаюсь этим, потому что это может быть и мой последний турнир с национальной командой. Это зависит от того, как всё пройдёт. Трудно принять такое решение, но это вполне возможно», — сказал Мората.

Альваро Мората — нападающий сборной Испании globallookpress.com

Стоит отметить, что форвард намекнул на возможное завершение карьеры в сборной Испании в ближайшее время. Связано ли это решение с тем, что Морату частенько критикуют? Хороший вопрос...

Пикфорд среди великих

В нашем прошлом материале рассказывалось о том, что голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд переплюнул достижения других вратарей национальной команды по пенальти. На следующий день выяснилось, что голкипер уже вошел в историю чемпионатом Европы.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

По данным портала Opta, Пикфорд отражает 85% ударов по воротам сборной Англии — это 2-й результат в истории чемпионатов Европы среди тех вратарей, кто провел больше 10-и матчей на турнире.

Источник обновил рейтинг вратарей на Евро с лучшим процентом отраженных ударов по своим воротам:

1. Икер Касильяс (87%);

2. Джордан Пикфорд (85%);

3. Джанлуиджи Буффон (81%);

4. Эдвин ван дер Сар (80%);

5. Андреас Исакссон (78%).

Джордан Пикфорд globallookpress.com

Напомним, что в 1/4 финала сборная Англии обыграла Швейцарию в серии пенальти (1:1, 5:3 по пен.). За все 5 матчей на Евро-2024 Пикфорд пропустил только 3 гола.

Мяч на решающие матчи

Компания adidas сделала специальный дизайн мяча на матчи полуфинала Евро-2024, которые состоятся в ближайшие дни. За неделю до конца турнира УЕФА решила опубликовать фото мяча.

Мяч на решающие матчи Евро-2024 Сайт УЕФА

Напомним, что 9-го июля в 22:00 мск стартует 1-й полуфинальный матч чемпионата Европы-2024 между сборными Испании и Франции, а на следующий день — 10-го июля будет проводиться встреча между Англией и Нидерландами.

Отрезанная голова

Конечно, отрезанная голова была ненастоящей. После матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции (1:1, 3:5 по пен.), где команда Роберто Мартинеса не смогла переиграть соперника в серии пенальти, болельщики португальцев были настолько рассерженны, что отрезали голову на картонной конструкции с изображением полузащитника национальной команды Жоау Феликса. Он попал в штангу во время исполнения одиннадцатиметрового удара, тем самым Португалия проиграла.

Этот плакать стоял возле одного из стадионов. Самое интересное, что болельщики не упускали возможность сфотографироваться с плакатом Феликса без головы, у всех было хорошее настроение на фото.

Календарь и таблица Евро-2024

Сборная Португалии пропустила в полуфинал Евро-2024 французскую команду, которая встретится с Испанией 9-го июля в 22:00 мск. Можно посмотреть прогноз на предстоящий поединок по этой ссылке.

Возможная замена судьи

УЕФА рассматривает возможность замены арбитра Феликса Цвайера на матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. Дело в том, что этот судья был замешан в договорных матчах и получении взяток. В 2014-м году Цвайера был дисквалифицирован на шесть месяцев.

Отмечается, что арбитр получал взятку в размере 300 евро, а также организовывал договорные матча в немецких первенствах в 2005-м году. Пока что не уточняется, кто может заменить Цвайера в предстоящем матче.

Феликс Цвайер globallookpress.com

Встреча между сборными Нидерландов и Англии в рамках 1/2 финала Евро-2024 состоится 10-го июля в 22:00 мск.

Соперники восхищаются Мбаппе

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед матчем с Францией в рамках полуфинала Евро-2024 высказался об игре французского нападающего Килиана Мбаппе. Специалист сказал много положительного про форварда.

«Такие футболисты, как он, непредсказуемы. Килиан Мбаппе, играющий в половину своих сил, похож на любого другого игрока, играющего на все сто. Такие игроки, как он могут решить исход матча в любой момент. Он гений: футболист мирового класса», — сказал де ла Фуэнте.

Помимо этого, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о физической форме Мбаппе перед полуфинальным матчем Евро-2024 против Испании. В 1/4 финала с Португалией (1:1, 5:3 по пен.) форвард отыграл 110 минут.

«Он отыграл 110 минут. Нет смысла оставаться на поле, если испытываешь неприятные ощущения. Мы сделаем все возможное, чтобы он восстановился.

После окончания тяжелого сезона в ПСЖ и травмы, которую он получил (перелом носа), турнир мог бы для него закончиться. Я уверен, что завтра он сделает все, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это новая ситуация для него — носить маску, меняющую поле зрения. По состоянию на сегодняшний гематома хорошо зажила, и с каждым днем нос становится все крепче», — сказал Дешам.