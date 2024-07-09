Команды не станут отсиживаться в обороне

9 июля в полуфинале Евро-2024 сыграют сборные Испании и Франции. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: Испанцы проводят отличный турнир. На групповом этапе команда одержала три победы, не потеряв ни одного очка.

В 1/8 финала пиренейцы легко справились с Грузией, разгромив соперника со счетом 4:1. В 1/4 финала испанцы дожали сборную Германии.

Последние матчи: Испания набрала отличный ход. Команда является одним из главных претендентов на победу на ЧЕ.

В плей-офф испанцы выглядят очень мощно. Грузия хоть и забила первой, но была разгромлена.

Германия оказала серьезное сопротивление, однако пропустила в дополнительное время. Испанцы одолели бундестим со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Педри (травма), Даниэль Карвахаль и Робен Ле Норман (у обоих — перебор желтых карточек).

Ориентировочный состав: Унаи Симон — Эмерик Ляпорт, Хесус Навас, Марк Кукуреллья, Начо — Родри Эрнандес, Фабиан Руис, Дани Ольмо — Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Альваро Мората.

Состояние команды: У Испании семиматчевая выигрышная серия. Она длится с 5 июня.

В предстоящей встрече испанцы снова идут фаворитами. Смогут ли пиренейцы отправить домой Мбаппе и К?

Последний раз Испания и Франция играли друг с другом в Лиге наций. Это было в 2021 году. Тогда французы взяли верх над пиренейцами со счетом 2:1.

Франция

Турнирное положение: Франция не слишком уверенно выглядела на групповом этапе. Тем не менее, удалось набрать 5 очков и не проиграть.

Французы вышли вперед со второго места. В 1/8 финала трехцветные одолели Бельгию. В четвертьфинале удалось пройти Португалию.

Последние матчи: Франция в первом туре Евро с минимальным счетом одолела Австрию. Во 2-м поединке трехцветные в скучной встрече разошлись миром с Нидерландами. В заключительном матче группового этапа была зафиксирована ничья с Польшей.

В плей-офф команда Дидье Дешама справилась с Бельгией и Португалией. С дружиной Криштиану Роналду и Пепе пришлось попотеть. Исход противостояния был решен в серии пенальти.

Ориентировочный состав: Майк Меньян — Жюль Кунде, Уильям Салиба, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес — Н'Голо Канте, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени — Антуан Гризманн — Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани.

Состояние команды: Франция для победы на Евро осталось сделать два шага. Но они будут очень сложными.

Одна из главных проблем сборной Франции — состояние Килиана Мбаппе. Форварду сломали нос еще в первом туре. Нападающий вынужден играть в маске, и это приносит футболисту дискомфорт.

Французы мало забивают. У команды лишь три забитых гола в пяти матчах.

Статистика для ставок

Испания и Франция еще ни разу не проигрывали на Евро-2024

Французы на ЧЕ в Германии забили три гола в пяти матчах

В 2021 году Испания победила Францию в Лиге наций со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 3.49.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.69 и 1.56.

Прогноз: Испанцы отлично выступают на текущем турнире. Но в обороне у команды не все в порядке. Франция сможет подобрать ключи к воротам соперника.

Ставка: обе забьют за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче будет забито минимум три гола.

Ставка: тотал больше 2.5 за 2.69