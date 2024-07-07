В «Баварии» объяснили подписание Олисе

Председатель правлениявысказался о переходе нападающегоизв стан мюнхенцев.

«Майкл Олисе — игрок, способный делать разницу, и он привлёк большой интерес своим стилем игры. Мы хотим, чтобы наша команда получила новый импульс, новую энергию, новые идеи — за это отвчают такие игроки, как Олисе.

Во время переговоров он быстро дал понять, что действительно хочет присоединиться к "Баварии". Мы с нетерпением ждём его дебюта. Он обогатит нашу игру», — приводит слова Эберля пресс-служба клуба.

Напомним, что «Бавария» заплатила 53 млн. евро за этот трансфер плюс бонусы. В прошедшем сезоне Олисе провел за «Кристал Пэлас» 19 матчей в рамках АПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.