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    Агент Угальде: Манфред понимает всю ответственность игры за «Спартак»

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    Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал, с каким настроем костариканец играет за красно-белых.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    В одном из недавних интервью Морсинк заявил, что Угальде перешел в «Спартак» из-за денег. Позже он настаивал на том, что его слова были искажены.

    «Мы понимаем, что "Спартак" — это большой клуб, один из лучших в Европе, с богатыми традициями и историей.

    Абсолютно нормально, что клуб будет приобретать футболистов, чтобы стать первыми в лиге. Манфред всегда был человеком с менталитетом победителя. Он хочет завоевать трофей с красно-белыми.

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    • Мы только рады, что футболисты такого высокого уровня переходят в "Спартак". Ожидания от клуба только самые высокие. И Угальде понимает всю ответственность игры за красно-белых», — приводит слова Морсинка «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» выкупил Угальде у нидерландского «Твенте» в начале 2024 года за 15 миллионов евро.

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