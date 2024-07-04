Агент Угальде: Манфред понимает всю ответственность игры за «Спартак»

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака», рассказал, с каким настроем костариканец играет за красно-белых.

В одном из недавних интервью Морсинк заявил, что Угальде перешел в «Спартак» из-за денег. Позже он настаивал на том, что его слова были искажены.

«Мы понимаем, что "Спартак" — это большой клуб, один из лучших в Европе, с богатыми традициями и историей.

Абсолютно нормально, что клуб будет приобретать футболистов, чтобы стать первыми в лиге. Манфред всегда был человеком с менталитетом победителя. Он хочет завоевать трофей с красно-белыми.

Мы только рады, что футболисты такого высокого уровня переходят в "Спартак". Ожидания от клуба только самые высокие. И Угальде понимает всю ответственность игры за красно-белых», — приводит слова Морсинка «Спорт-Экспресс».

«Спартак» выкупил Угальде у нидерландского «Твенте» в начале 2024 года за 15 миллионов евро.